Белый дом обещает отомстить

Соединенные Штаты явно начали утрачивать чувство контроля, реагируя на меры ОПЕК+, который принял решение снизить добычу нефти. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация обернется неприятными последствиями для Белого дома.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Вашингтон раздражает решение ОПЕК+, так как меры нефтедобывающих стран явно подрывают стремление Штатов к дестабилизации энергорынка.

Вашингтон, напомнил Песков, настаивал на введении потолка стоимости российской нефти для того, чтобы избавиться от конкурента на европейском рынке. Частично такие ограничения протолкнуть удалось в очередной пакет санкций. Вместе с тем Штаты обещали нарастить поставки в ЕС – взяв под себя место конкурента.

Однако коллективное решение ОПЕК+ существенно подрывает возможности Белого дома. Общее снижение нефтедобычи существенно мешает планам потенциального монополиста (который не способен удовлетворить потребности всего ЕС) ввиду повышения спроса на мировом рынке.

"И они пытаются манипулировать своими запасами. На деле ни к чему хорошему эта игра не приведет", – заявил Песков.

ОПЕК+ решил сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки. В ответ Белый дом заявил, что намерен принять встречные меры против Саудовской Аравии.

Ранее в NYT заявили, что Кремль унизил коллективный Запад из-за планов последнего по переходу на "зеленую энергетику".