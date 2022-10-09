В Кремле назвали конкретную дату

Российский лидер Владимир Путин планирует 10 октября выступить на совещании перед Советом безопасности, о чем сообщил в интервью журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В пресс-службе главы государства уточнили, что планируется заседание Совбеза. Однако Песков не стал уточнять, о каких конкретных темах на заседании органа будет идти речь – об этом информацию доведут до медиа позднее.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате чего повреждения получил железнодорожный состав с цистернами, в котором находилось топливо. Два дорожных пролета на автомобильном участке провалились в воду.

К послеобеденному времени движение транспорта на Крымском мосту возобновили в реверсивном движении для легковых авто. К вечеру восстановили движение поездов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, указав, что владельцем взорвавшегося грузовика является житель Краснодарского края. В результате инцидента погибли три человека. 9 октября движение на мосту запустили по двум полосам.