Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Европейский Союз и Соединенные Штаты приблизились к началу внутренней распри, которая выльется в полноценную гражданскую войну. Однако западные элиты до издыхания будут пытаться смещать акценты, обвиняя во всем Россию, указал политолог Яков Кедми.

Ныне первые в очереди ЕС с Великобританией – им грозит политический и экономический кризис. Учитывая остальные проблемы, включая наплыв мигрантов и дестабилизацию регионов, которые хотят урвать по маленькому суверенитету, Запад разваливается и трещит по швам.

"Европой заправляют политиканы, которые не знакомы ни с чем, кроме грязной внутрипартийной борьбы. Разве крах немцев в промышленности поможет американцам? Но у них происходит такое, о чем говорить невозможно. Только ленивый не говорит о приближении гражданской войны в США. И я говорю не для красного словца, а на реальных основаниях", – высказался политолог в эфире "Соловьев LIVE".

Наивно полагать, считает Кедми, что Штаты смогут выиграть от краха Евросоюза за счет переманивания "талантов" с промышленностью. Выгода в конечном счете уплывет в руки тем, кто стоит в стороне – это КНР, Турция и Индонезия с рядом других стран. Пока республиканцы и демократы обвиняют друг друга в нелегитимности, противоречие нарастает – и приближается к критической точке.

Кстати, еще до диверсии в Крыму Кедми заявлял, что Запад "облюбовал" себе именно этот стратегический объект.