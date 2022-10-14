Страна отказалась от российского топлива

Президент Владимир Путин после встречи с Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия прорабатывает возможность создания в Турции газового хаба, который будет расположен около европейских границ. Он заявил, что если у какой-то страны ЕС появится желание, то топливо можно будет купить там в обход санкций – покупка будет совершаться у самого хаба, а не у РФ.

Такое предложение лидера больше походило на руку помощи, протянутую европейским государствам на фоне диверсий на "Северных потоках" и общемирового газового кризиса. Тем не менее, во Франции не в восторге от инициативы главы России.

Один неназванный источник в Елисейском дворце заявил в беседе с Le Figaro, что создание газового хаба попросту лишено смысла. Европейцы не откажутся от своего стремления снизить зависимость от российских энергоресурсов. По слухам, такого мнения придерживается президент Эммануэль Макрон.

"Для нас нет смысла создавать новую инфраструктуру, которая позволила бы нам импортировать больше российского газа", – сказал собеседник.

Для Франции ситуация с газом не такая критическая, как для ряда других европейских стран. Сейчас газовые хранилища страны заполнены на 98%, и накануне Париж впервые начал поставлять топливо Берлину, чьи хранилища заполнены на 95%.

По задумке Владимира Путина, благодаря турецкому газовому хабу цены на газ можно будет регулировать без политического контекста, а руководствуясь правилами самого рынка. Это, по его словам, благотворно бы сказалось на всех сторонах торговой сделки – как продавцах, так и покупателях, передает телеканал "360".