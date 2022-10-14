У элит свои интересы, и соседи для них - расходный материал

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ключевым инициатором применения атомного оружия является Польша. Именно Варшава, по его словам, пытается вызвать нужную для себя реакцию у Соединенных Штатов.

Глава республики уточнил, что соседи с западной границы постоянно пытаются совершать политические "телодвижения", чуть ли не советуя Штатам использовать ядерные бомбы.

Американцам, считает Лукашенко, ни в коем случае не следует поддаваться увещеваниям обезумевшей польской элиты, которая стремится реализовать собственные планы за счет разрушения и физического уничтожения остальных стран.

Все ядерные боеголовки, добавил белорусский лидер, должны храниться на своих складах. Как только оно двинется с места, запустится необратимая цепная реакция – и мир превратится в труху.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск принимает активное участие в СВО на Украине, однако обходится без отправки белорусской армии в зону боевых действий.