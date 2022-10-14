В одиночку Вашингтон точно "не вытянет", считает политолог

Вашингтон считает (и считается многими странами) себя мировым жандармом, однако на практике его действия сводятся исключительно к формированию коалиций и плетения интриг за спиной с навыками дружбы "против" какого-либо государства, указал политолог Яков Кедми.

Кедми напомнил, что еще 12 октября Штаты акцентировали в своем документе о стратегии нацбезопасности внимание на "сеть альянсов и партнерств", которую выстроили по всей планете. Хотя бы стоит взять во внимание заявку Финляндии со Швецией на членство в НАТО.

В одиночку, указал Кедми, Соединенные Штаты едва ли способны выстоять в боевых действиях против крупного государства. В ход идут излюбленные приемы в виде политических и экономических манипуляций.

"Ведь их внешнеполитическая линия полностью базируется на том, чтобы создать как можно больше союзов. В одиночку не вытянут!", – высказался политолог в эфире "Соловьев Live".

Ранее Кедми заявил, что западные элиты начали тихо "сливать" Украину, которую готовы бросить на произвол судьбы.