Кедми одной фразой разоблачил слабость главного противника России

Кедми одной фразой разоблачил слабость главного противника России
Фото: Christoph Soeder/www.globallookpress.com
В одиночку Вашингтон точно "не вытянет", считает политолог

Вашингтон считает (и считается многими странами) себя мировым жандармом, однако на практике его действия сводятся исключительно к формированию коалиций и плетения интриг за спиной с навыками дружбы "против" какого-либо государства, указал политолог Яков Кедми.

Кедми напомнил, что еще 12 октября Штаты акцентировали в своем документе о стратегии нацбезопасности внимание на "сеть альянсов и партнерств", которую выстроили по всей планете. Хотя бы стоит взять во внимание заявку Финляндии со Швецией на членство в НАТО.

В одиночку, указал Кедми, Соединенные Штаты едва ли способны выстоять в боевых действиях против крупного государства. В ход идут излюбленные приемы в виде политических и экономических манипуляций.

"Ведь их внешнеполитическая линия полностью базируется на том, чтобы создать как можно больше союзов. В одиночку не вытянут!", – высказался политолог в эфире "Соловьев Live".

Ранее Кедми заявил, что западные элиты начали тихо "сливать" Украину, которую готовы бросить на произвол судьбы.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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