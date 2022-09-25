И саботировать поставки оружия

Западные страны уже не в состоянии реализовывать передачу Украине своего вооружения для того, чтобы как следует вставить России палки в колеса. Потому у ВСУ остается все меньше шансов на сдерживание противника, считает военный эксперт Яков Кедми.

Хотя Лондон утверждает, что готов передать ВСУ свои ракетные системы залпового огня, а Запад в целом выражает словесно намерения нарастить военную помощь Киеву, британцы не могут как следует снабдить своих сюзеренов оружием – у них самих всего несколько десятков РСЗО на счету.

"Так что соотношение сил весьма плачевно для Украины. И реакция отсутствует. А ведь это определяет дальнейшее развитие событий. Не разговоры и даже не игра в санкции", – высказался Кедми.

В скором времени, считает Кедми, судьба вооруженных сил Украины будет решена. На помощь не придется рассчитывать даже от немцев, у которых всего 150 боеспособных – если говорить о новейших – БТР. Европа совершенно не представляет, как и чем воевать украинским военнослужащим. Обещанные центры подготовки НАТО до сих пор не создают.

"Что с ними будет спустя четыре месяца? Одна страна располагает достаточным количеством танков – Турция. Но она не даст ни одного бронетранспортера", – высказался Кедми.

Хотя до этого Кедми делал и куда более громкое заявление, когда утверждал, что от ВСУ крупного наступления больше не придется ожидать.