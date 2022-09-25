Запад начал публично "сливать" Украину - Кедми

Запад начал публично "сливать" Украину - Кедми
Oleksii Chumachenko/www.globallookpress.com
И саботировать поставки оружия

Западные страны уже не в состоянии реализовывать передачу Украине своего вооружения для того, чтобы как следует вставить России палки в колеса. Потому у ВСУ остается все меньше шансов на сдерживание противника, считает военный эксперт Яков Кедми.

Хотя Лондон утверждает, что готов передать ВСУ свои ракетные системы залпового огня, а Запад в целом выражает словесно намерения нарастить военную помощь Киеву, британцы не могут как следует снабдить своих сюзеренов оружием – у них самих всего несколько десятков РСЗО на счету.

"Так что соотношение сил весьма плачевно для Украины. И реакция отсутствует. А ведь это определяет дальнейшее развитие событий. Не разговоры и даже не игра в санкции", – высказался Кедми.

В скором времени, считает Кедми, судьба вооруженных сил Украины будет решена. На помощь не придется рассчитывать даже от немцев, у которых всего 150 боеспособных – если говорить о новейших – БТР. Европа совершенно не представляет, как и чем воевать украинским военнослужащим. Обещанные центры подготовки НАТО до сих пор не создают.

"Что с ними будет спустя четыре месяца? Одна страна располагает достаточным количеством танков – Турция. Но она не даст ни одного бронетранспортера", – высказался Кедми.

Хотя до этого Кедми делал и куда более громкое заявление, когда утверждал, что от ВСУ крупного наступления больше не придется ожидать.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучен второй вероятный шаг России после объявления мобилизации

Конфликт перейдет в новую степень противостояния

Готовится переломный момент в спецоперации: названа дата

Мобилизация окажет серьезный эффект на фронтовую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей