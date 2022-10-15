Мэр будет занимать высокий пост в течение четырех лет

Главу столицы Татарстана Ильсура Метшина снова избрали президентом консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления. Такой информацией поделились в мэрии Казани.

Согласно действующим правилам, казанский мэр будет занимать высокий пост в течение четырех лет. Как известно, данное ведомство представляет интересы 323 тысяч муниципалитетов, крупных городов и регионов всего мира.

Соответствующее решение по кандидатуре Метшина было принято во время проведения всемирного конгресса местных и региональных властей. В мероприятии приняли участие 140 государств.

Отметим, казанский градоначальник занял высокий пост в 2019-м году. Тогда наша страна впервые стала во главе всемирной ассоциации мэров городов при ООН, отмечает издание "Бизнес Online".