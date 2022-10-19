Регионы России разделили на четыре уровня готовности

Регионы России разделили на четыре уровня готовности
Фото: Пресс-служба Кремля
Решение принято по итогам заседания Совбеза

В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина все регионы России в зависимости от текущей ситуации и потенциальных угроз делятся на четыре уровня реагирования. Об этом было объявлено на заседании Совета безопасности в среду, 19 октября.

Несмотря на то, что ситуация сложная везде, понятно, что в некоторых регионах угроза безопасности выше, нежели в других. Поэтому руководство страны приняло решение не вводить единые меры для всех регионов, а поступить так, как было в пандемию: оценивать реальную обстановку и действовать в соответствии с необходимостью.

Поэтому в регионах, где фактически идут боевые действия – это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – вводится максимальный уровень реагирования. Там объявляется военное положение. Это позволит главам регионов оперативно принимать решения военного характера, как это было до вхождения в состав России.

В регионах, которые граничат с этими территориями или непосредственно с территорией Украины – это Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край – объявлен средний уровень реагирования. Руководители этих регионов смогут вводить ограничения на передвижение людей и грузов, временно переселять жителей и принимать другие меры по обеспечению безопасности населения.

В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности. В прочих федеральных округах уровень готовности должен быть базовым – в частности, там должны учесть проблемы, которые вскрылись при проведении частичной мобилизации, и навести порядок.

Важно отметить, что несмотря на частичное введение в РФ военного положения, статус специальной военной операции не меняется. Некоторые эксперты ожидали, что СВО может перейти в КТО – режим контртеррористической операции. Это наделило бы органы безопасности повышенными полномочиями. Но власти страны пришли к мнению, что этого пока не требуется.

Для координации органов власти разного уровня будет создано два федеральных оперативных штаба: специальный координационный совет – его возглавит председатель правительства РФ Михаил Мишустин; и специальная рабочая группа Госсовета под председательством Сергея Собянина. Аналогичная схема взаимодействия была выстроена в РФ во время эпидемии коронавируса, и она отлично себя зарекомендовала. Сейчас это позволит избежать разрозненности действий федеральных органов исполнительной власти, силовых структур и местных администраций.

Еще из важного:

  • подразделения территориальной обороны могут быть сформированы только из действующего состава сотрудников силовых органов; штабы теробороны возглавят губернаторы;
  • гражданские лица могут вступать в добровольческие отряды;
  • выплаты мобилизованным должны составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц с момента зачисления в списки личного состава воинских подразделений и до конца службы.

Данные решения были озвучены на заседании Совета безопасности и уже вступили в силу.

Источник: Кремль ✓ Надежный источник
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