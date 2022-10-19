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Глава России Владимир Путин 19 октября провел большое заседание Совбеза. Как пояснили в Кремле, мероприятие было запланировано давно. Во время встречи обсуждались вопросы по нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере.
Свое выступление лидер начал с заявления, что Киев отказывается от мирных переговоров с Москвой. Он подтвердил, что украинские спецслужбы организовали взрыв на Крымском мосту.
Президент также отметил, что четыре новых региона твердо и однозначно изъявили желание присоединиться к России. Поэтому Путин сообщил, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях вводится военное положение.
Лидер отметил, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Вместе с тем он поручил создать специальный совет, возглавить который должен премьер-министр Михаил Мишустин.
"В президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности", – указал президент.
Путин отметил, что все российские войска, вне зависимости от выполняемых задач, должны быть полностью обеспечены питанием, обмундированием и лекарствами. По его словам, ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тыс рублей.
Указ президента о введении военного положения вступит в силу с полуночи.
Владимир Путин отметил, что сейчас власти работают над решением сложных, масштабных задач по защите русских людей и будущего страны.
Остальная часть заседания, на которой запланировано выступление Дмитрия Медведева, была непубличной.
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