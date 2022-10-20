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На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Как известно, западные политики заинтересованы в однобоком освещении ситуации – их цель создать образ "кровожадной империи зла" вокруг России и обелить киевский режим. Так, любопытный инцидент произошел на французском телеканале.
Во время репортажа, который шел в прямом эфире, известная французская журналистка Анн-Лор Банс честно объявила, что Вооруженные силы Незалежной ведут прицельный обстрел гражданских объектов и больниц Херсонской области.
Коллеги француженки, лучше осведомленные в требованиях цензуры на западных информационных ресурсах, буквально заткнули девушке рот. Так, канал неожиданно "потерял с ней связь"и оборвал рассказ о бесчинствах украинских боевиков.
"Инфраструктура Херсона регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы", – это все, что успела произнести француженка перед отключением.
Коллеги журналистки объявили, что "из-за плохой связи" вынуждены прекратить с ней общение и стали обсуждать другую новость.
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