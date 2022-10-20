Французская журналистка жестко поплатилась за правду о ВСУ

Французская журналистка жестко поплатилась за правду о ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Иностранке публично заткнули рот

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Как известно, западные политики заинтересованы в однобоком освещении ситуации – их цель создать образ "кровожадной империи зла" вокруг России и обелить киевский режим. Так, любопытный инцидент произошел на французском телеканале.

Во время репортажа, который шел в прямом эфире, известная французская журналистка Анн-Лор Банс честно объявила, что Вооруженные силы Незалежной ведут прицельный обстрел гражданских объектов и больниц Херсонской области.

Коллеги француженки, лучше осведомленные в требованиях цензуры на западных информационных ресурсах, буквально заткнули девушке рот. Так, канал неожиданно "потерял с ней связь"и оборвал рассказ о бесчинствах украинских боевиков.

"Инфраструктура Херсона регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы", – это все, что успела произнести француженка перед отключением.

Коллеги журналистки объявили, что "из-за плохой связи" вынуждены прекратить с ней общение и стали обсуждать другую новость.

Источник: RT ✓ Надежный источник
новости партнеров

Известная русофобскими заявлениями Лиз Трасс подала в отставку

Британка занимала пост премьер-министра всего полтора месяца

"1332 чертовых боеголовки": Трамп назвал США весомую причину дружить с Россией

Экс-президент считает, что команда преемников завернула не туда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей