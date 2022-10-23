Запад теперь лишен чувства безопасности

Действующий американский лидер Джо Байден вместе с командой весьма неплохо освоился в качестве "президента чужой войны". Однако Белый дом не прислушивается к ветерану американской дипломатии Генри Киссинджеру, который дает весьма дельные советы, пишет обозреватель французского издания Causeur.

Беда на Вашингтон может обрушиться подобно грому среди ясного неба. Генри Киссинджер, который успел повидать на своем веку не одного американского президента, весьма сдержан в своих высказываниях, в отличие от Байдена, выбравшего принципиально иную риторику.

Киссинджер призывает Белый дом придерживаться реалистичного подхода и искать компромиссы с Москвой. Байдену, на его взгляд, не хватает чувства такта и мягкости. Штатам остро нужны примирение и оттепель в отношениях с Россией. Вместо этого Байден пытается действовать в качестве "ястреба" и оскорблять российского лидера.

Проблема в том, пишет Causeur, что, как и говорил Киссинджер, избранная Западом и всеми западными медиа риторика с крайним осуждением России давно мажет и не попадает по цели. В итоге Запад столкнулся с куда более серьезной проблемой: с обеспечением собственной безопасности.

"Киссинджер встречался с Путиным порядка тридцати раз, разговаривая с ним на немецком. Нередко он оценивал внешнеполитические шаги Путина как прагматичные, а самого Путина называл "мистически сильным национальным лидером", – говорится в материале.

Ранее Киссинджер призвал Запад уважать интересы РФ.