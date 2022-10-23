Обезумевшая фон дер Ляйен толкает Европу в пропасть из-за Украины

Обезумевшая фон дер Ляйен толкает Европу в пропасть из-за Украины
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Nik Oiko/www.globallookpress.com
У Европы заканчиваются деньги

Европейская комиссия явно много на себя берет, пытаясь действовать вне собственной компетенции, если касаться текущих событий на Украине. Такого мнения придерживается бывший французский лидер Николя Саркози.

Саркози напомнил, что ЕС вовсе не является административным органом, а потому совершенно непонятно, на каких основаниях его председатель Урсула фон дер Ляйен пытается заниматься закупками вооружения и принимает внешнеполитические решения.

"Европейцы только и слышат о том, что нужны еще миллиарды на вооружение. Больше оружия – больше смертей. И больше военщины. А это танец на краю вулкана, европейская политики по вопросу Украину находится в излишней зависимости от поверхностного подхода и раздражительности", – заявил Саркози.

Несколькими днями ранее председатель ЕК заявила, что лидеры ЕС поднимали вопрос о ежемесячном финансировании Украины в размере полутора миллиарда евро.

Ранее немцев взбесило решение фон дер Ляйен отправиться в Киев – пользователи Сети из ФРГ заявили, что своими решениями та просто бьет по их кошелькам и превращает Германию в нищую страну. 

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