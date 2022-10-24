Избран новый премьер-министр Великобритании

Избран новый премьер-министр Великобритании
Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Он остался единственным кандидатом

Кандидат в премьер-министры Великобритании Пенни Мордант решила снять свою кандидатуру с выборов. После этого пост автоматически получает Риши Сунак – бывший министр финансов страны, поскольку он остался единственным претендентом на место. Все, что ему остается сделать после этого – принести присягу Карлу III.

Как сообщает "Коммерсантъ", официальное назначение Сунака на пост назначено на 25 октября. После этого будет сформировано новое правительство. Предположительно, своих постов лишатся министры обороны и иностранных дел королевства. 

Ранее от своего участия в выборах отказался бывший премьер-страны Борис Джонсон, несмотря на то, что ему удалось набрать необходимое количество голосов парламентариев. 

После официального вступления в должность Риши Сунак станет самым молодым премьер-министром Великобритании за последние 200 лет – ему 42 года. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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