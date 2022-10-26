Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Основной принцип, которого придерживается Кремль, говорит о том, что в случае ядерного конфликта у коллективного Запада не будет шансов на победу. Такого мнения придерживается политолог Яков Кедми.
Тем временем западные медиа продолжают развлекать собственное население, рассуждая на тему ядерного потенциала России и НАТО. Но здесь, считает Кедми, альянсу банально нечего противопоставить Российской Федерации. А тактический конфликт перейдет в стратегический. Последнего вида ядерного оружия, заметил Кедми, у Штатов как раз недостает.
Политолог напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который заявил, что улицы Ленинграда научили его тому, что при неизбежности драки атаковать нужно первым. А потому, уверен политолог, Кремль начнет действовать на опережение, чтобы спутать противнику все карты.
"Поэтому оттягивать это вряд ли имеет смысл", – подытожил Кедми.
Ранее израильский политолог раскрыл главный недостаток тактики Штатов в стремлении сохранить свой миропорядок.
США явно готовятся к кровопролитному конфликту