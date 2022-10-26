Трюк Кремля с ядерным оружием спутает Западу все карты - Кедми

Трюк Кремля с ядерным оружием спутает Западу все карты - Кедми
Cover Images/www.globallookpress.com
У "мира демократии" нет шансов, утверждает политолог

Основной принцип, которого придерживается Кремль, говорит о том, что в случае ядерного конфликта у коллективного Запада не будет шансов на победу. Такого мнения придерживается политолог Яков Кедми.

Тем временем западные медиа продолжают развлекать собственное население, рассуждая на тему ядерного потенциала России и НАТО. Но здесь, считает Кедми, альянсу банально нечего противопоставить Российской Федерации. А тактический конфликт перейдет в стратегический. Последнего вида ядерного оружия, заметил Кедми, у Штатов как раз недостает.

Политолог напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который заявил, что улицы Ленинграда научили его тому, что при неизбежности драки атаковать нужно первым. А потому, уверен политолог, Кремль начнет действовать на опережение, чтобы спутать противнику все карты.

"Поэтому оттягивать это вряд ли имеет смысл", – подытожил Кедми.

Ранее израильский политолог раскрыл главный недостаток тактики Штатов в стремлении сохранить свой миропорядок.

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
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