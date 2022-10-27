В Москве все видят и все слышат

Российская Федерация не пропустила заявления официальных лиц Молдавии, которые не собирается оставлять без ответа. Соответствующее заявление сделала сегодня, 29 октября, официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что Москва озабочена обстановкой, которая складывается в республике – официальный Кишинев в лице ряда чиновников позволяет себе довольно резкие и антироссийские заявления.

В частности, Захарова обратила внимание на слова депутата правящей фракции "Действие и солидарность" Думитру Алайбы, который призывает признать РФ "террористическим режимом".

"Эти заявления они не будут оставаться без реакции", – добавила Захарова.

В российском МИД добавили, что власти Молдавии пытаются подобным образом сместить акценты – чтобы оправдать схему с увеличением бюджета на оборонку и углублением взаимодействия с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом перед населением республики.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Кишинева по поводу цен на российский газ – политик порекомендовал властям Молдавии греться "молекулами свободы" за трансатлантический путь.