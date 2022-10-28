О чем заявила на высшем уровне

Решение Кремля о проведении специальной военной операции на Украине стало причиной "эпохального разрыва", который сегодня наблюдается в отношениях между Берлином и Москвой. Соответствующее заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент Германии считает, что подобными шагами РФ разрушила "мечты" последнего советского руководителя Михаила Горбачева, который, уверен Штайнмайер, преследовал цель по строительству "общеевропейского дома".

"Прежним мечтам больше места нет, если смотреть на сегодняшнюю Россию. Мы находимся в противостоянии", – заявил немецкий президент, зачитывая речь из подготовленного текста.

Штайнмайер добавил, что события последних нескольких месяцев стали причиной, по которой Германия погрузилась в состояние неопределенности и отсутствие внутренней уверенности.

"А казалось, что для нас все это в прошлом. Но теперь имеются опасения, что конфликт перерастет в страшный пожар уже в самой Европе", – заявил федеральный президент.

Напомним, после порции унижений и ведра со словесными помоями со стороны Киева (который отказал ранее ему в официальном визите) Штайнмайер решил, что хочет еще, и 25 октября снова появился в украинской столице. На этот раз офис Владимира Зеленского проявил некое радушие, доказав это в виде букета ирисов – именно такие цветы преподнесли федеральному президенту, намекнув на то, что ВСУ остро нуждаются в системах IRIS-T от Германии.