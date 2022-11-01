На пороге третьей мировой: какой "сюрприз" НАТО готовит Кремлю

На пороге третьей мировой: какой "сюрприз" НАТО готовит Кремлю
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/www.globallookpress.com
У Москвы есть преимущество в противостоянии, развязанном Западом

Российский политолог Евгений Сатановский заявил, что видит признаки приближающегося конфликта континентального масштаба – который легко может перерасти в ядерную войну.

Сатановский указал, что свидетельством тому служит активность НАТО, который наращивает военное присутствие на восточном фланге. Градус негатива к россиянам на Западе достигает предела – практически осязаемое напряжение витает в воздухе.

НАТО отрабатывает военные маневры с ядерными боеголовками, Штаты подтягивают свои авианосцы к ЕС, американский десант направляется в Румынию. Польше же не скрывает, что желает присвоить себе западную Украину.

"К чему все идет, как вы думаете? Ненависть к русскому языку. Все идет к одному, ребятки. Похоже, на носу большая европейская война", – высказался Сатановский.

В некоторой степени в противостоянии будут принимать участие "новые центры силы". Один из прорисовывающихся контуров возможного фронта в третьей мировой охватывает Украину. Правда, считает Сатановский, РФ получила в руки преимущество, опередив Запад и приступив к СВО.

Схожее заявление Сатановский делал ранее, когда выдвинул предположение, что альянс будет воевать именно на европейском континенте.

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
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