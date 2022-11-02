Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Жители европейских стран активно выражают свое отношение к происходящим в мире событиям на просторах интернета. Так, немцы считают, что действия российского лидера Владимира Путина значительно более логичны и эффективны, чем поведение местного канцлера Олафа Шольца.
Дошло до того, что замученные политикой немецких властей жители Германии потребовали у своего начальника взять пример с Владимира Владимировича и также позаботиться о родном народе.
"Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботиться о своем народе", "Канцлеру нужно брать пример с Путина, который сделал все возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций", – пишут читатели авторитетного немецкого издания Spiegel.
Людей сильно раздражает, что в разгар экономического кризиса Берлин тратит огромные суммы денежных средств на поддержку киевского режима, тем самым усугубляя конфликт, который может обернуться новой мировой войной.
К слову, ранее в Германии врезали новому послу Украины за оскорбление России.
Далеко не всем удается запудрить мозги