В Германии Путина поставили в пример Шольцу

В Германии Путина поставили в пример Шольцу
Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия российского лидера вызывают симпатии в народе

Жители европейских стран активно выражают свое отношение к происходящим в мире событиям на просторах интернета. Так, немцы считают, что действия российского лидера Владимира Путина значительно более логичны и эффективны, чем поведение местного канцлера Олафа Шольца.

Дошло до того, что замученные политикой немецких властей жители Германии потребовали у своего начальника взять пример с Владимира Владимировича и также позаботиться о родном народе.

"Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботиться о своем народе", "Канцлеру нужно брать пример с Путина, который сделал все возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций", – пишут читатели авторитетного немецкого издания Spiegel.

Людей сильно раздражает, что в разгар экономического кризиса Берлин тратит огромные суммы денежных средств на поддержку киевского режима, тем самым усугубляя конфликт, который может обернуться новой мировой войной.

К слову, ранее в Германии врезали новому послу Украины за оскорбление России.

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
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