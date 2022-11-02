Чиновник оперативно запретил фрекинг

Риши Сунак на прошлой неделе отменил решение своей предшественницы Лиз Трасс и снова ввел запрет на гидроразрыв пласта, за который так активно выступали экоактивисты. Однако обозреватель The Hill Роберт Брайт утверждает, что это в будущем обернется для страны катастрофой.

Журналист написал, что решение стало настоящим "подарком для Путина", поскольку обрекает Британию, как минимум, на десятилетний период высоких цен на энергоносители и зависимость от их импорта.

По словам Брайта, именно Владимир Путин придумал план с пропагандой запрета добычи сланцевого газа, чтобы сохранить зависимость Европы от российского топлива. Он указал, что для этого Россия якобы выделяла около 82 млн евро на финансирование неправительственных организаций, которые бы оказывали давление на европейское правительство.

"Британцы уязвимы к высоким ценам на газ, потому что страна закрыла свои угольные электростанции и зависит от генераторов, работающих на природном газе", – указано в статье.

Обозреватель отметил, что даже если в стране будет массово налажена работа возобновляемых источников энергии, население будет серьезно зависеть от газа, поскольку до сих пор большинство домовладений отапливаются с его помощью.