Bloomberg: Путин отказался от поездки на G20

Bloomberg: Путин отказался от поездки на G20
Владимир Путин. Фото: Russian President'S Office/www.globallookpress.com
В Кремле определились с лицом, которое будет представлять Россию на предстоящем мероприятии

Российский лидер Владимир Путин принял решение по поводу поездки на саммит "Большой двадцатки", который должен состояться в середине ноября в Индонезии.

Агентство Bloomberg сообщает, что "Кремль стремится защитить президента от потенциальной напряженности на высоком уровне" – именно этим якобы и обусловлен предполагаемый отказ главы государства от участия в саммите.

В материале говорится, что Кремль отправит на саммит главу российской дипломатии Сергея Лаврова. Разговор о замене был сугубо закрытым – пока что в распоряжение медиа соответствующие комментарии не поступали.

Ранее американский лидер Джо Байден заявлял, что Россию необходимо лишить членства в "Большой двадцатке" за решение Кремля о проведении специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Однако индонезийский лидер Джоко Видодо отказался от отзыва приглашения, ранее направленного российскому коллеге – страна занимает нейтральную позицию. Вместе с тем Индонезия пригласила на саммит президента Украины Владимира Зеленского.

До этого ходили слухи, что заменой Путину на предстоящем саммите станет премьер Михаил Мишустин.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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