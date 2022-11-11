Догнать и перегнать Запад

Противостояние Российской Федерации с Соединенными Штатами продолжает набирать обороты. Теперь речь идет о "микроэлектронной войне", которая предопределит развитие мировой военной науки, считают опрошенные эксперты.

Ранее глава РФ встретился с новоиспеченным руководителем РАН Геннадием Красниковым, которому указал, что компетенция последнего в микроэлектронике позволит дать развитие именно этому направлению, ставшему ключевым за последние годы.

Политологи считают, что заявление Путина о микроэлектронике сделано неспроста – РАН будет включен в "государственную систему принятия решений". Так, глава Центра политического анализа Вячеслав Данилов указала, что еще со времен СССР наблюдались проблемы с внедрением научных разработок в отрасль, что мешало налаживать массовое производство. Технологическое отставание перед Западом сохранилось – и тем более остро оно ощущается сейчас, когда страна не имеет возможность импортировать западные технологии, что, безусловно, усиливает проблемы в мировой конкуренции.

Опрошенные эксперты уверены, что РФ может столкнуться с ощутимыми трудностями, если откажется от интенсивного развития в сфере микроэлектроники, на чем сам Путин сделал акцент. И работать придется практически с нуля.

Хуже всего обстоят дела с поставками чипами. Если КНР с Тайванем завязнут в своем конфликте, поставки микрочипов – уже проблемные – будут под вопросом. Придется с самого нуля заниматься освоением в производстве микроэлектроники. Тайвань пытается в темпе перенести свое производство в Штаты. Так что перед новым главой РАН стоит не столько научная, сколько производственная задача.

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