Угроза с севера: НАТО сжимает Россию в кольцо

Угроза с севера: НАТО сжимает Россию в кольцо
Senior Airman Joseph Leveille/www.globallookpress.com
Боеголовки появятся у Северного Ледовитого океана

Швеция на уровне МИД уже заявила об отказе от размещения ядерных боеголовок на своей территории. Проблема в том, насколько политически независим в этом отношении Стокгольм. Того же ранее пытались избежать норвежцы и датчане – однако Соединенные Штаты в итоге добились своего, и ныне в Норвегии и Дании размещены военные базы Североатлантического альянса.

Военный эксперт Александр Перенджиев считает, что первое время Швеции удастся сдерживать натиск и шантаж американцев – но затем они, как и многие другие, начнут сдавать позиции. А США, конечно, рано или поздно разместят свои боеголовки.

Со временем утечет немало воды – шум стихнет, а Штаты начнут тайком размещать боеголовки в Швеции. А затем американцы будут методично работать над освоением Северного морского пути и захватом Арктики – для этого Скандинавия им и нужна, считает Перенджиев.

В перспективе, уверен эксперт, вместо НАТО американцы попытаются создать новый альянс – с Канадой, Данией и Британией.

"В этих альянсах всегда в них преобладают англосаксы, которые удерживают с помощью таких "союзов" геополитическое господство в мире", – пояснил эксперт.

НАТО тем временем пытается успевать подкидывать щепки к развязанному конфликту на Украине: ранее стало известно, что бронетехника альянса устремилась к Херсону, передает "Пятый канал".

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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