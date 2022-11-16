Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Несмотря на ранее заявление польского МИДа в лице главы внешнеполитического ведомства Анджея Моравецкого, который объявил, что упавшие в Польше обломки якобы принадлежат российской ракете, Варшава указала, что подобные доказательства отсутствуют.
Российский сенатор Алексей Пушков уже назвал причину такого серьезного расхождения: все решения по НАТО принимаются Штатами. Ситуация показывает, как несамостоятельна в этом случае Польша, которая банально решила "дать задний ход".
Однако изначально именно у польской стороны на руках была информация об инциденте. Вмешательство Штатов показательно – сразу видно, кто тут главный. Он и задает тон, и формирует западную повестку в отношении России и ситуации на Украине.
"Очень показательно", – указал Пушков.
Напомним, польские медиа заявили, что в Люблинском воеводстве 15 ноября упали две ракета, якобы принадлежащие России – позднее американские медиа заявили, ссылаясь на Белый дом, что ракеты принадлежат Украине, которая в очередной раз "попала не туда". Позднее соответствующее заявление сделал и президент США Джо Байден.
Произошедшее, скорее всего, не приведет ни к чему серьезному