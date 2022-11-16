От зарвавшейся Варшавы устают даже союзники

Несмотря на ранее заявление польского МИДа в лице главы внешнеполитического ведомства Анджея Моравецкого, который объявил, что упавшие в Польше обломки якобы принадлежат российской ракете, Варшава указала, что подобные доказательства отсутствуют.

Российский сенатор Алексей Пушков уже назвал причину такого серьезного расхождения: все решения по НАТО принимаются Штатами. Ситуация показывает, как несамостоятельна в этом случае Польша, которая банально решила "дать задний ход".

Однако изначально именно у польской стороны на руках была информация об инциденте. Вмешательство Штатов показательно – сразу видно, кто тут главный. Он и задает тон, и формирует западную повестку в отношении России и ситуации на Украине.

"Очень показательно", – указал Пушков.



Напомним, польские медиа заявили, что в Люблинском воеводстве 15 ноября упали две ракета, якобы принадлежащие России – позднее американские медиа заявили, ссылаясь на Белый дом, что ракеты принадлежат Украине, которая в очередной раз "попала не туда". Позднее соответствующее заявление сделал и президент США Джо Байден.