Потуги американцев оказались тщетными

Соединенные Штаты Америки и их европейские сателлиты прикладывают колоссальные усилия для того, чтобы сохранить в руках коллективного Запада бразды правления миром. Однако ситуация давно изменилась – гегемонии ограниченного круга стран приходит конец. К любопытным выводам по этому поводу пришли немецкие аналитики.



Обозреватели авторитетного издания Spiegel уверены, что Китайской Народной Республике удалось сорвать коварные планы западных государств на Российскую Федерацию. США и их саттелиты всерьез рассчитывали изолировать Москву и лишить ее поддержки мощных союзников. Однако поведение Пекина спутало им все карты.

Автор материала Георг Фарион считает, что символом провала западных стран стал саммит Большой двадцатки. Мероприятие продемонстрировало, что Поднебесная абсолютно не собирается отворачиваться от России. Дела обстоят ровно наоборот, Пекин явно готов поддерживать нашу страну и осуждает помощь Североатлантического альянса киевскому режиму.

Более того, в китайской прессе постоянно подчеркивается ответственность Соединенных Штатов Америки и военного блока в эскалации конфликта на территории украинского государства.