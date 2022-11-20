Германия разработала план на случай войны с Россией

Германия разработала план на случай войны с Россией
Фото: Demy Becker/dpa/www.globallookpress.com
В Минобороны считают, что риск столкновения крайне велик

Бундесвер должен кардинально поменять военную стратегию в свете российско-украинского конфликта, считают высокопоставленные немецкие военные. На этом фоне они разработали 68-страничный документ, в котором описывается стратегия противодействия России на случай прямого столкновения, сообщает Der Spiegel. 

"Атаки на Германию потенциально могут произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным, ущербом", – заявил главный инспектор ВС ФРГ генерал Эберхард Цорн.

Если раньше военная политика Берлина была во многом сориентирована на внешние конфликты, к примеру, Афганистан, то теперь Минобороны должно сконцентрироваться на отражении прямых урон государству. Цорн утверждает, что бундесверу необходимо вооружиться "для вынужденной войны" и быть способным доминировать в военных действиях, чтобы эффективно сдерживать противника.

"Основой этого средства сдерживания являются развернутые, ориентированные на сценарии и обученные силы высокой интенсивности", – говорится в документе.

Военный заявил, что в случае начала прямой военной конфронтации с Россией ожидать помощи США не приходится, поэтому Германия должна быть абсолютно готова предоставить собственные "реактивные и боевые силы" на восточную границу НАТО при необходимости. 

Источник: Der Spiegel
новости партнеров

НАТО устроит Украине публичную порку за ракетный обстрел Польши

Правила есть правила

В Германии с восторгом одобрили жесткое заявление Кремля об Украине

Многие отлично понимают реальную сущность киевского режима

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей