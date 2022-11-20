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Бундесвер должен кардинально поменять военную стратегию в свете российско-украинского конфликта, считают высокопоставленные немецкие военные. На этом фоне они разработали 68-страничный документ, в котором описывается стратегия противодействия России на случай прямого столкновения, сообщает Der Spiegel.
"Атаки на Германию потенциально могут произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным, ущербом", – заявил главный инспектор ВС ФРГ генерал Эберхард Цорн.
Если раньше военная политика Берлина была во многом сориентирована на внешние конфликты, к примеру, Афганистан, то теперь Минобороны должно сконцентрироваться на отражении прямых урон государству. Цорн утверждает, что бундесверу необходимо вооружиться "для вынужденной войны" и быть способным доминировать в военных действиях, чтобы эффективно сдерживать противника.
"Основой этого средства сдерживания являются развернутые, ориентированные на сценарии и обученные силы высокой интенсивности", – говорится в документе.
Военный заявил, что в случае начала прямой военной конфронтации с Россией ожидать помощи США не приходится, поэтому Германия должна быть абсолютно готова предоставить собственные "реактивные и боевые силы" на восточную границу НАТО при необходимости.
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