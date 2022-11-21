Генсек НАТО отказал Москве в диалоге

Генсек НАТО отказал Москве в диалоге
Фото: www.unsplash.com
Столтенберг позволил себе резкое заявление

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отличается повышенной склонностью к русофобии. Высокопоставленный представитель военного блока регулярно позволяет себе резкие антироссийские высказывания. На этот раз он отказал Москве в самой возможности содержательного диалога.

Столтенберг объявил, что сейчас западному миру не о чем разговаривать с Российской Федерацией. При этом представитель Североатлантического блока, по давней традиции, возложил всю ответственность на плечи Москвы. Мол, поведение нашей страны такое "дурное", что садиться с ней за стол переговоров нет смысла.

Разумеется, в первую очередь, Столтенберг указал на проведение специальной военной операции на территории украинского государства. Пока Москва не "откажется" от решения привести денацификацию и демилитаризацию Незалежной, коллективный Запад не станет с ней разговаривать.

"Нет возможности для содержательного диалога", – подчеркнул генсек НАТО, оценивая текущее положение дел в отношениях между Россией и Западом.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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