Альянс должен сводить на "нет" даже малейшие риски

Коллективный Запад должен с величайшей осторожностью оценивать даже малейшую возможность прямого боевого столкновения с Российской Федерацией. Инцидент с упавшей ракетой в Польше показал, что НАТО сторонится такого сценария.

Обозреватель Newsweek Джонатан Тобин указал, что подобный вариант был вполне реален в середине ноября, когда Украина начала трубить, что "российские ракеты" якобы упали в Польше. Громогласные заявления Киева, который пытался таким образом втянуть альянс, заглохли .

Несмотря на длительность военной кампании на Украине, которые сторонники Киева воспринимают как проигрыш Кремля, РФ обладает огромным ядерным арсеналом. А потому нужно отталкиваться от следующего факта: в войне НАТО с Россией победителей не будет.

Однако Запад по-прежнему демонстрирует агрессию и враждебность – американское руководство наплевательски относится к последствиям и бросает слова на ветер.

Больше всего западный истеблишмент, конечно, озабочен тем, как бы Россия не победила в конфликте. Администрация Джо Байдена в тоже время не призывает Киев к переговорам, хотя, уверен обозреватель, зима станет невыносимой для восточноевропейских государств, передает РИА ФАН.

Как пишет телеканал "360", Белый дом отказал Украине в передаче польских МиГ-29 – по некоторым данным, после давления со стороны Китая. Пекин якобы заручился от Североатлантического альянса обещанием, что НАТО не станет передавать Киеву истребители с ракетами в обмен на гарантии того, что против Запада никто не станет использовать ядерные боеголовки.