В Москве отреагировали на слухи о новой кандидатуре на пост

Политолог Евгений Сатановский оценил недавние публикации о том, что на замену генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу предлагают главу британского Минобороны Бена Уоллеса. По его словам, оба чиновника давно являются врагами России, передает "Свободная пресса".

Эксперт заявил, что они никак не влияют на противостояние Москвы с Западом.

"Для меня что Столтенберг, что Уоллес на сегодняшний день являются не более, чем мишенью для ракеты", – заявил он.

По его словам, никто из них не является полководцем или стратегом. Сатановский назвал Столтенберга и Уоллеса "дураками", но в разных вопросах.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Украину ждет "ужасающая зима". Он отметил, что Запад не отступится от своей поддержки страны, поскольку в противном случае их будут ждать более тяжелые последствия, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".