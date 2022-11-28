Описан новый сценарий вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Использование ядерного оружия маловероятно

Ракетный инцидент в Польше показал, что НАТО не готово встревать в конфликт на Украине из-за случайных прилетов, как на это надеялись украинцы. Пока страны Запада стараются избегать любой прямой конфронтации, поскольку это обернется тяжелыми последствиями для всего мира. Однако существует сценарий, при котором альянс может активно противостоять России, не прибегая к разрушительным действиям, передает The Hill.

Всего он включает в себя три пункта. В первую очередь, в НАТО должны ограничить все боевые операции территорией Украины. Атаки на Калининград или российские базы в Индо-Тихоокеанском регионе должны быть исключены.

"Эта политика станет для России сильным сигналом о сдержанности, указав на то, что у НАТО нет никаких экспансионистских территориальных амбиций и желания нанести ей политический вред", – указывается в статье.

Второй пункт – альянс должен отдавать приоритет силам поддержки, а не передовым подразделениям. К примеру, создавать сеть перехватчиков вокруг крупных населенных пунктов для уничтожения приближающихся российских ракет.

Третий касается демонстрации НАТО готовности к решительным действиям. Союзники и США могут показать свою способность вести деятельность вокруг российских бастионов атомных подводных лодок, ограничивая их возможность атаковать.

"У Кремля был бы четкий выбор: просить мира и согласиться на урегулирование под руководством НАТО или пойти на эскалацию и постоянно проигрывать", – считают аналитики.

По их словам, маловероятно, что украинский конфликт расширится. Однако в случае такого исхода Запад может действовать и без ядерных ударов по России.