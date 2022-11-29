Столтенберг сделал несколько резких выпадов в адрес России

Столтенберг сделал несколько резких выпадов в адрес России
Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В альянсе обратились с призывом ко всему миру

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в Бухаресте сделал несколько заявлений в адрес России. По его словам, страна ни в коем случае не должна одержать победу в украинском конфликте.

Столтенберг утверждает, что в случае выигрыша Москвы весь мир будет платить более высокую цену – другие диктаторы увидят в этом "зеленый" свет для своих агрессивных действий и погрузят все в нескончаемый хаос. 

Также он отметил, что сейчас вести содержательный диалог между Россией и НАТО невозможно. Чиновник уверяет, что альянс долгое время предпринимал для этого попытки, но Москва в одностороннем порядке отказалась от контактов, сообщает "Радио 1". 

Генсек утверждает, что в будущем НАТО может расшириться за счет Украины, однако это возможно только после завершения конфликта. У России, в свою очередь, нет в этом вопросе никаких прав – она не может диктовать кто и на каких условиях будет вступать в альянс. 

Источник: NATO ✓ Надежный источник
новости партнеров

Чем закончится СВО: озвучен вероятный прогноз

Участник боевых действий выдал свой сценарий

В Запорожье прояснили информацию об уходе ВС РФ из Энергодара

Ко всему причастны украинские спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей