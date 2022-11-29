Столтенберг сделал несколько резких выпадов в адрес России

В альянсе обратились с призывом ко всему миру

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в Бухаресте сделал несколько заявлений в адрес России. По его словам, страна ни в коем случае не должна одержать победу в украинском конфликте.

Столтенберг утверждает, что в случае выигрыша Москвы весь мир будет платить более высокую цену – другие диктаторы увидят в этом "зеленый" свет для своих агрессивных действий и погрузят все в нескончаемый хаос.

Также он отметил, что сейчас вести содержательный диалог между Россией и НАТО невозможно. Чиновник уверяет, что альянс долгое время предпринимал для этого попытки, но Москва в одностороннем порядке отказалась от контактов, сообщает "Радио 1".

Генсек утверждает, что в будущем НАТО может расшириться за счет Украины, однако это возможно только после завершения конфликта. У России, в свою очередь, нет в этом вопросе никаких прав – она не может диктовать кто и на каких условиях будет вступать в альянс.