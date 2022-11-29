В альянсе продолжают нагнетать обстановку

Международная обстановка обостряется день ото дня. Ведущую роль в эскалации противостояния играет Североатлантический альянс. Запад во главе с США руками Украины борется с нашей страной. С жестким заявлением в адрес обнаглевших натовцев выступили в Совбезе.



Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на недавнее скандальное заявление генерального секретаря западного военного блока Йенса Столтенберга. Он во всеуслышание объявил, что НАТО рассматривает возможность отправки на Украину мощнейших систем противовоздушной обороны Patriot.

Бывший президент нашей страны жестко предостерег западного деятеля от опрометчивого шага. Дмитрий Медведев подчеркнул, что в таком случае натовские персонал, который обязательно явится в Незалежную вместе с установками станет "законный целью" Вооруженных сил Российской Федерации.

Как отметил политик, прежде чем угрожать нашей стране, западным государствам стоит подумать о безопасности собственных граждан.