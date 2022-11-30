МИД жестко обозначил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Обстановка в мире усугубляется

Хельсинки и Стокгольм твердо решили стать частью Североатлантического альянса. Однако очевидно, что такие перемены на международной арене приведут к серьезным последствиям. Четко и строго по этому поводу высказались в российском Министерстве иностранных дел.



Так, официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова обратила внимание, что решение пополнить ряды военной коалиции двумя соседями Российской Федерации приведет к резкой эскалации ситуации. В частности, речь идет об Арктическом регионе.

Очевидно: милитаризация Арктики стремительно возрастет, что может подорвать безопасность данного региона. Разумеется, такое развитие событий самым негативным образом повлияет на мировое пространство. Как известно, на сегодняшний день заявку двух государств на вступление в военную коалицию не ратифицировали только две страны из трех десятков – это Венгрия и Турция.

Захарова особо отметила, что как только Хельсинки и Стокгольм станут частью Североатлантического альянса, все государства-участники Арктического совета, кроме нашей страны, окажутся представителями НАТО. Это вызывает серьезные опасения у Москвы.