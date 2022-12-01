НАТО признало свою главную ошибку в отношениях с Россией

Генсек выдал пустой и несуразный ответ

Коллективный Запад должен продолжить торговые отношения с Китаем, однако взаимодействие должно быть не только коммерческим. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, комментируя недавние высказывания в Лондоне о завершении "золотой эры" в отношениях с Пекином, что альянс обязан устранять пробелы, возникшие из-за зависимости китайских ресурсов.

Запад, указал генсек НАТО, уже отказался от дешевых энергетических ресурсов из России. Дело якобы имеет не столько экономическую подоплеку, сколько касается энергетической независимости.

Запад, уточнил генсек, неким образом становится уязвимым из-за зависимости от ресурсов стран с "авторитарными режимами". Поэтому с Китаем Европа и Соединенные Штаты уже точно не допустят никаких ошибок.

Столтенберг добавил, что верит в соблюдение принципа свободной торговли, которая не помешает продолжать торговлю с КНР, однако теперь все решения нужно принимать, руководствуясь лишь коммерцией.