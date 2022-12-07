В НАТО озвучили будущее отношений с Россией после окончания СВО

Оптимистичных прогнозов в альянсе нет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что оснований для мирных переговоров между Россией и Украиной на данный момент нет, поскольку нет подходящих для этого условий.

При этом он отметил, что вина за отказ от мирных переговоров полностью лежит на Москве.

"Чем больше мы хотим мирного решения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", – заявил он в беседе с FT.

По словам генсека, зимой конфликт, скорее всего, будет заторможен. Обе стороны воспользуются моментом, чтобы перегруппировать и перевооружить свои войска, и от НАТО требуется продолжать поддержку Украины всеми возможными средствами. Возобновление активных действий он ожидает весной.

Столтенберг не стал давать своего прогноза по поводу того, когда может завершиться российская СВО. Но подчеркнул, что прекращение конфликта не означает автоматического потепления в отношениях между альянсом и Московй.