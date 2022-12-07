"Начнем с мирных средств": Путин послал жесткий сигнал Западу

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Ситуация на международной арене день ото дня обостряется. Недоброжелатели нашей страны способны пойти на многое в стремлении подорвать государственность России и дестабилизировать обстановку в стране. С жестким заявлением по этому поводу выступил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что Москва не станет терпеть агрессивное поведение других стран и готова защищать свои интересы любыми доступными способами.
При этом Россию нельзя назвать агрессором – как отметил Владимир Владимирович, сначала мы будем использовать мирные способы защиты собственных интересов.
Но если это не поможет – борьбу за свои национальные интересы Россия продолжит всеми имеющимися средствами, подчеркнул главнокомандующий нашей страны.
Стоит отметить, что агрессия киевского режима только усиливается. По данным, которые появились в информационном пространстве, Вооруженные силы Украины в будущем готовы бить по российским территориям, вплоть до Сибири, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Меры уже подготавливаются властями
От переговоров хотят окончательно отказаться