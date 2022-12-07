"Начнем с мирных средств": Путин послал жесткий сигнал Западу

"Начнем с мирных средств": Путин послал жесткий сигнал Западу
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва готова постоять за свои интересы

Ситуация на международной арене день ото дня обостряется. Недоброжелатели нашей страны способны пойти на многое в стремлении подорвать государственность России и дестабилизировать обстановку в стране. С жестким заявлением по этому поводу выступил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва не станет терпеть агрессивное поведение других стран и готова защищать свои интересы любыми доступными способами.

При этом Россию нельзя назвать агрессором – как отметил Владимир Владимирович, сначала мы будем использовать мирные способы защиты собственных интересов.

Но если это не поможет – борьбу за свои национальные интересы Россия продолжит всеми имеющимися средствами, подчеркнул главнокомандующий нашей страны.

Стоит отметить, что агрессия киевского режима только усиливается. По данным, которые появились в информационном пространстве, Вооруженные силы Украины в будущем готовы бить по российским территориям, вплоть до Сибири, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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