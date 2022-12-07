Альянс не может разгадать план Кремля

Западные страны изначально сыграли основную роль в развязывании конфликта на территории украинского государства. Неудивительно, что Североатлантический альянс считает себя чуть ли не полноправным участником развернувшихся в Незалежной событий. НАТО всячески поддерживает киевский режим, однако, как отмечают в американской прессе, организация столкнулась со серьезными проблемами.



Так, эксперты авторитетного американского издания Politico подчеркивают, что западная военная коалиция оказалась бессильной перед Москвой. Североатлантический альянс никак не может разгадать стратегию российского главнокомандующего Владимира Путина и просчитать будущие шаги Москвы. Такое положение дел серьезно усложняет ситуацию и не дает коалиции возможность оказать существенное влияние на развитие событий.

Как отмечает журналист Сэмюэл Черэп, "непредсказуемость на поле боя" играет на руку Москве. Эксперт подчеркнул, что ситуация постоянно меняется, поэтому Запад не может понять, что ему нужно сделать для того, чтобы обеспечить победу Киева.

Тем временем, ситуация в мировом пространстве накаляется. Сегодня, 7 декабря, российский лидер Владимир Путин прямо объявил, что угроза полномасштабной ядерной войны нарастает с каждым днем, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".