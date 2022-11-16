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Американский президент Джо Байден, согласно источникам Reuters, официально проинформировал партнеров по НАТО и G7 о причинах произошедшего взрыва в Польше накануне. Глава США указал, что к этому привела выпущенная украинцами ракета из системы ПВО.
Ранее глава США заявлял, что, вероятно, упавшие на польские территории снаряды были выпущены не из России.
Российское Минобороны, в свою очередь, доложило, что российские войска наносили удары по Украине на расстоянии не ближе 35 км от польской границы.
Польская сторона также отмечала, что доказательств причстности к взрывам российской ракеты на данный момент нет. Инцидент произошел в шести километрах от границы Польши с Украиной.
Западные аналитики утверждают, что даже если бы установили, что боеприпас принадлежал ВС РФ, вряд ли бы это привело к эскалации между Россией и НАТО. Зато не исключено, что Запад может предпринять новые меры по поддержке Киева в конфликте.
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