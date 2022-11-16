На Западе озвучили последствия для России после прилета по Польше

На Западе озвучили последствия для России после прилета по Польше
Фото: соцсети
Произошедшее, скорее всего, не приведет ни к чему серьезному

Аналитики западных изданий оценили, насколько велик риск, что инциденты с ракетами в Польше приведут к эскалации в отношениях между НАТО и Россией. Большинство сошлись во мнении, что задействование Пятой статьи коллективного договора маловероятно.

Обозреватель британского The Guardian Джулиан Боргер отметил, что отдельные страны-члены Альянса не могут ссылаться на вступление в силу пункта об ответе на нападение, поскольку для этого требуется консенсунс всех государств. Пока Польша может задействовать только Четвертую статью, дающую право на срочные консультации Североатлантического альянса – что на данный момент и произошло.

Но даже если бы выяснилось, что на польские территории случайно залетела российская ракета, а не украинская, то и это не соответствовало бы "вооруженному нападению" на страну. Наиболее вероятный ответ со стороны НАТО, по его мнению, будет увеличение объемов военной помощи Киеву – к примеру, предоставление истребителей F-15 и F-16. Хотя сейчас есть и дискуссии о необходимости создания бесполетной зоны над западной Украиной. 

"Хотя этот инцидент, скорее всего, удастся локализовать, это не означает, что риски столкновения между НАТО и Россией из-за просчета нереальны", – подытожил журналист.

Аналитики американского Bloomberg тоже утверждают, что инцидент в Польше не стал бы веским поводом для НАТО, чтобы автоматически запустить в действие Ппятую статью коллективного договора, указывает "Радио 1". 

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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