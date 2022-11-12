The Telegraph: Запад нанесет коварный удар по России на G20

The Telegraph: Запад нанесет коварный удар по России на G20
Владимир Путин. Фото: Michael Kappeler/www.globallookpress.com
Что сделает в ответ Москва?

Британия вместе с Европейским союзом намерены вынести бойкот российской делегации на саммите "Большой двадцатки", запланированной в середине ноября в Индонезии. По информации The Daily Telepgraph, который ссылается на знакомые с ситуацией круги из аппарата Европейского союза. 

В целом же, говорится в материале, Лондон не проявляет особого интереса по координации своих усилий на внешнеполитическом уровне, однако преследует определенные цели. Британия вместе с ЕС намерены призвать Российскую Федерацию к деэскалации военного конфликта на территории Украины.

ЕС намерен придерживаться следующей позиции: по мнению Брюсселя, необходимо добиваться мира на условиях, которые были бы приемлемы для украинской администрации. Однако беспокойство Европы вселяет факт тесного сотрудничества Москвы и Пекина, который ставит под сомнение любой призыв к деэскалации.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" запланирован на Бали на середину ноября. Вместо российского лидера страну будет представлять глава российского МИД Сергей Лавров.

Источник: The Daily Telegraph ✓ Надежный источник
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