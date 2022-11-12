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Варшава приобрела политический и исторический опыт, научившись на ошибках своих предшественников – те просто сидели в стороне и старались не дразнить "русского медведя", заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, расхвалив себя за "эффективную политику" и тратами на оборонку.
Премьер Польши в социальных сетях коснулся темы государственной безопасности и военной модернизации, заявив, что теперь Варшава не допустит промахов предшественников. У современной Польши куда более эффективная политика, которая позволила вытащить "из спячки" чуть ли не всю Европу.
Матеуш заявил, что в планах у польских властей создать несокрушимую армию, для чего требуется стабильность в пополнении государственного бюджета. В 2023 году военные расходы Варшавы вырастут до 3-4 процентов ВВП – до 130 миллиардов злотых.
Безусловно, все будет проходить в строгой консолидации с альянсом – закупки и модернизация будут происходить с помощью НАТО.
А не так давно глава польского кабмина призвал коллективный Запад выделить Польше часть арестованных российских активов, указав, что ведущим американским элитам можно и поделиться со своими верными союзниками.
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