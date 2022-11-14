Кремль не подтверждает, но и не опровергает

По некоторым данным, в Анкаре турецкая сторона проводит переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Российскую сторону представляет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Кто выступает в качестве представителя американской стороны, не уточняется.

"Коммерсант" пишет, ссылаясь на собственные источники, что переговоры в турецкой столице проходят 14 ноября. Официальные комментарии на этот счет присутствуют, однако никакой ясности они не дают: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не готов ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

В последний раз российско-американские переговоры проводились в начале 2022 года, где стороны обсуждали гарантии безопасности – их Россия требовала от блока НАТО, делая акцент на необходимости остановки продвижения альянса на восточном направлении. Отсутствие договоренностей в этой теме как итог переговорного процесса многими принято рассматривать в качестве дипломатической предпосылки для СВО на Украине.

Ранее в Комитете начальников штабов Соединенных Штатов заявили, что при стабилизации фронта предстоящей зимой у Запада появится шанс для переговорного процесса по Украине.