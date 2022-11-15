Западные IT-корпорации захватили контроль над Украиной под предлогом защиты от России

Западные IT-корпорации захватили контроль над Украиной под предлогом защиты от России
Фото: Alexander Pohl / Alto Press /Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK press
В киберпространстве ведется своя война, интересы Киева в которой не учитываются

Ситуация на Украине оказалась выгодна не только военной машине США, но и англосаксонским IT-корпорациям. Под предлогом защиты Киева они не просто предоставляют ему свои технологии, а получают доступ к секретным правительственным данным, постепенно подминая под себя управление министерствами и ведомствами.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин обращает внимание на доклад корпорации Microsoft об "уроках кибервойны" на фоне ситуации на Украине, подготовленный в июне 2022 года. Понятное дело, что речь там идет, в основном, об угрозах со стороны России, в том числе об "агрессивной пропаганде" в информационном пространстве. Однако наряду с этой привычной антироссийской риторикой в документе прослеживается весьма важный тезис: что вся ключевая информационная инфраструктура Украины, как и личные данные ее граждан, практически полностью перешли под контроль США и ЕС.

О том, что иностранные IT-специалисты активно работали на Украине задолго до начала там боевых действий, известно давно. Более того, по некоему "счастливому совпадению" нардепы Верховной рады 17 февраля 2022 года внесли поправки в украинский "Закон о защите персональных данных", которые оговаривали перенос правительственных данных с действующих местных серверов в общедоступное облачное пространство.

После этого в течение 10 недель Министерство цифровой трансформации Украины "эвакуировало" важные правительственные данные за пределы страны. И помогали организовать этот процесс специалисты из Microsoft. Параллельно американская корпорация получила от Киева разрешение поработать над функцией Microsoft Defender, т.е. подключения удаленного доступа к папкам и хранящейся в них информации.

В это же время с украинскими властями стала плотно сотрудничать американская компания Clearview AI, скандально известная тем, что собирает личные данные пользователей всего мира, в том числе скачивая фотографии в соцсетях. Британские IT-компании Micro Focus и British Technology Investments (BTI) тоже не остались в стороне при разделке украинского цифрового пирога. Формально они – "помогают Украине", предоставляя ей свои спутниковые снимки, системы распознавания лиц и т.п. На деле – решают за счет Незалежной свои задачи, главная из которых – противостояние России в киберпространстве.

Дело в том, что в мире до сих пор не выработаны международные механизмы обеспечения информационной безопасности. Причем Москва регулярно поднимала этот вопрос на различных площадках с 1998 года, но дальше ежегодных резолюций ООН процесс не продвигался. Однако в 2018 году было одобрено сразу два направления по обеспечению кибербезопасности – один предложила Россия, другой – США.

Вот только, несмотря на одобрение Генассамблеи ООН, американцам удалось заглушить российский трек. Поскольку штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, США просто не выдали визу директору департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрею Крутских, возглавляющему делегацию России. И такое злоупотребление Соединенными Штатами своей ролью принимающей стороны сошло им с рук, хотя это не только противоречит международным правилам, но и откровенно подрывает диалог по вопросам мировой безопасности.

Между тем, как сказано в отчетности Microsoft, компания предоставила Украине финансовую и техническую помощь на сумму 239 млн долларов, в том числе бесплатно предоставила "технологические услуги" на 107 млн долларов. Понятно, что сделано это не из альтруистских побуждений, а по заказу правительства США, с которым западные IT-корпорации сотрудничают к взаимному удовольствию. Одни получают финансирование проектов и площадки для развития, другие – мощное кибероружие.

"Очевидно, что, используя помощь Украине, США через свои корпорации метит в Россию, которая является главной целью американской информационной агрессии. (…) Истинная цель – получить полный контроль данных под предлогом помощи. Дальше логично ожидать продолжения агрессии против РФ в кибер и инфополе – это еще и выгодно",

– заключает Алексей Мухин в статье для "Газеты.ру".

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Макрон пытается дозвониться до Путина

Париж не теряет надежду

Почему Зеленский уехал из Херсона без единого обстрела

От откровенного фарса уже не смешно, а тревожно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей