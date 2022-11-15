Западные IT-корпорации захватили контроль над Украиной под предлогом защиты от России

В киберпространстве ведется своя война, интересы Киева в которой не учитываются

Ситуация на Украине оказалась выгодна не только военной машине США, но и англосаксонским IT-корпорациям. Под предлогом защиты Киева они не просто предоставляют ему свои технологии, а получают доступ к секретным правительственным данным, постепенно подминая под себя управление министерствами и ведомствами.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин обращает внимание на доклад корпорации Microsoft об "уроках кибервойны" на фоне ситуации на Украине, подготовленный в июне 2022 года. Понятное дело, что речь там идет, в основном, об угрозах со стороны России, в том числе об "агрессивной пропаганде" в информационном пространстве. Однако наряду с этой привычной антироссийской риторикой в документе прослеживается весьма важный тезис: что вся ключевая информационная инфраструктура Украины, как и личные данные ее граждан, практически полностью перешли под контроль США и ЕС.

О том, что иностранные IT-специалисты активно работали на Украине задолго до начала там боевых действий, известно давно. Более того, по некоему "счастливому совпадению" нардепы Верховной рады 17 февраля 2022 года внесли поправки в украинский "Закон о защите персональных данных", которые оговаривали перенос правительственных данных с действующих местных серверов в общедоступное облачное пространство.

После этого в течение 10 недель Министерство цифровой трансформации Украины "эвакуировало" важные правительственные данные за пределы страны. И помогали организовать этот процесс специалисты из Microsoft. Параллельно американская корпорация получила от Киева разрешение поработать над функцией Microsoft Defender, т.е. подключения удаленного доступа к папкам и хранящейся в них информации.

В это же время с украинскими властями стала плотно сотрудничать американская компания Clearview AI, скандально известная тем, что собирает личные данные пользователей всего мира, в том числе скачивая фотографии в соцсетях. Британские IT-компании Micro Focus и British Technology Investments (BTI) тоже не остались в стороне при разделке украинского цифрового пирога. Формально они – "помогают Украине", предоставляя ей свои спутниковые снимки, системы распознавания лиц и т.п. На деле – решают за счет Незалежной свои задачи, главная из которых – противостояние России в киберпространстве.

Дело в том, что в мире до сих пор не выработаны международные механизмы обеспечения информационной безопасности. Причем Москва регулярно поднимала этот вопрос на различных площадках с 1998 года, но дальше ежегодных резолюций ООН процесс не продвигался. Однако в 2018 году было одобрено сразу два направления по обеспечению кибербезопасности – один предложила Россия, другой – США.

Вот только, несмотря на одобрение Генассамблеи ООН, американцам удалось заглушить российский трек. Поскольку штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, США просто не выдали визу директору департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрею Крутских, возглавляющему делегацию России. И такое злоупотребление Соединенными Штатами своей ролью принимающей стороны сошло им с рук, хотя это не только противоречит международным правилам, но и откровенно подрывает диалог по вопросам мировой безопасности.

Между тем, как сказано в отчетности Microsoft, компания предоставила Украине финансовую и техническую помощь на сумму 239 млн долларов, в том числе бесплатно предоставила "технологические услуги" на 107 млн долларов. Понятно, что сделано это не из альтруистских побуждений, а по заказу правительства США, с которым западные IT-корпорации сотрудничают к взаимному удовольствию. Одни получают финансирование проектов и площадки для развития, другие – мощное кибероружие.

"Очевидно, что, используя помощь Украине, США через свои корпорации метит в Россию, которая является главной целью американской информационной агрессии. (…) Истинная цель – получить полный контроль данных под предлогом помощи. Дальше логично ожидать продолжения агрессии против РФ в кибер и инфополе – это еще и выгодно",

– заключает Алексей Мухин в статье для "Газеты.ру".