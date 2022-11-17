С беглецами-миллиардерами разговор будет коротким

Российская Федерация должна вынести решение о заморозке активов крупного российского бизнеса и топ-менеджеров государственных корпораций, покинувших страну с начала специальной военной операции. Соответствующий документ уже направлен в кабмин сенатором, главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым.

Кутепов указал, что на фоне действий недружественных государств, которые выявляют активы российских бизнесменов на своих территориях, российская сторона должна принять аналогичные действия в отношении покинувших ее страну миллиардеров.

Подобные меры, отмечает Кутепов, нужно ввести в отношении владельцев крупного бизнеса, а также глав государственных корпораций. Полученные доходы же затем нужно направить в государственный бюджет для покрытия убытков, пишет "Общественная служба новостей".

В частности, сенатор предлагает пересмотреть перевод дивидендов и ряда выплат от упомянутых россиян на финансирование специальной военной операции на территории Украины, уточняет RT.

Украинская сторона тем временем пытается добиться от Запада российских активов, замороженных из-за СВО. Киев требует выплатить ему сворованные у РФ 300 млрд долларов в качестве репараций.