"Кровожадный зомби": в Китае раскрыли лукавый план США на НАТО и Россию

"Кровожадный зомби": в Китае раскрыли лукавый план США на НАТО и Россию
Фото: www.unsplash.com
Жители Поднебесной обвинили американцев в некромантии

Стремительное и весьма не позитивное развитие событий на международной арене серьезно тревожит многие государства. Эксперты сходятся во мнении, что главным виновником бед и зачинщиком всех конфликтов являются Соединенные Штаты Америки. По традиции, китайцы весьма образно описали свое отношение к Америке.

Как сообщает интернет-издание "Свободная пресса", в Поднебесной считают, что вашингтонская администрация занимается настоящей некромантией. Речь идет о превращении Североатлантического альянса в некоего "кровожадного зомби".

Как известно, еще несколько лет назад французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что у военного блока "умер мозг". Китайцы подхватили этот образ и отметили, что сейчас Белый дом манипулирует мертвой НАТО и натравливает ее на своих врагов, передает телеканал "360".

Интернет-издание URA.RU отмечает, что именно коварные планы американцев привели к затяжному конфликту на территории Украины. Россию фактически загнали в угол, вынудив ввязаться в конфликт. В дальнейшем США планируют продолжить разбираться со своими врагами руками альянса.

Источник: China Daily ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Гааге вынесли оправдательный приговор по делу MH17

Это коснулось только одного обвиняемого

На Киев летят "Шахиды": Зеленского принуждают к миру с помощью ракетной дипломатии

Украина снова под обстрелом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей