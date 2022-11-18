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Стремительное и весьма не позитивное развитие событий на международной арене серьезно тревожит многие государства. Эксперты сходятся во мнении, что главным виновником бед и зачинщиком всех конфликтов являются Соединенные Штаты Америки. По традиции, китайцы весьма образно описали свое отношение к Америке.
Как сообщает интернет-издание "Свободная пресса", в Поднебесной считают, что вашингтонская администрация занимается настоящей некромантией. Речь идет о превращении Североатлантического альянса в некоего "кровожадного зомби".
Как известно, еще несколько лет назад французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что у военного блока "умер мозг". Китайцы подхватили этот образ и отметили, что сейчас Белый дом манипулирует мертвой НАТО и натравливает ее на своих врагов, передает телеканал "360".
Интернет-издание URA.RU отмечает, что именно коварные планы американцев привели к затяжному конфликту на территории Украины. Россию фактически загнали в угол, вынудив ввязаться в конфликт. В дальнейшем США планируют продолжить разбираться со своими врагами руками альянса.
Это коснулось только одного обвиняемого