Путин одним жестом публично унизил Запад

Такого еще не было в истории взаимоотношений с "партнерами"

Российский лидер Владимир Путин отказался от посещения саммита "Большой двадцатки" на Бали, прежде всего, по причине бессмысленности мероприятия, считает экономист Михаил Хазин.

Напомним, Кремль отправил на саммит лидера российской дипломатии Сергея Лаврова, объяснив ситуацию плотным рабочим графиком президента. Хазин же считает, что реальная причина в следующем: Путин не посчитал целесообразным приезжать на встречу, от которой не будет совершенно никакой пользы.

"Большая двадцатка" была сформирована в конце "нулевых" в качестве замены "Восьмерки", которая допустила мировой кризис. Единственная существовавшая идея-фикс на тот момент – попытка сохранить ВТО.

На G20 Турция в лице Реджепа Тайипа Эрдогана демонстративно оказалась от некоторых встреч, заявив, что не испытывает к этому никакого интереса. Показательно, как Си Цзиньпин начал распекать премьера Канады Трюдо за его болтливость. Иными словами, считает Хазин, на таком мероприятии было банально нечего делать.

Впрочем, ранее Хазин заявлял, что коллективный Запад готов сесть с Путиным за стол переговоров.