Кремль ответил на вопрос о проведении новой мобилизации

Администрация президента прокомментировала слухи

Информация о послании главы государства, в котором последний якобы намерен объявить о новой "мобилизации", недостоверна. Соответствующее заявление сделал сегодня, 25 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появившиеся ранее материалы в медиа.

Вместе с тем государственный служащий прокомментировал обращение депутатов Карелии с просьбой объявить о завершении мобилизационных мероприятий в России – в пресс-службе президента уточнили, что пока не видели подобного обращения.

По словам военного эксперта Алексея Суконина, существуют шансы на проведение очередных мобилизационных мероприятий на территории РФ.

Напомним, в конце октября Министерство обороны доложило главе РФ Владимиру Путину о завершении мобилизационного призыва.