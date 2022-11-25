Кремль ответил на вопрос о проведении новой мобилизации

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Информация о послании главы государства, в котором последний якобы намерен объявить о новой "мобилизации", недостоверна. Соответствующее заявление сделал сегодня, 25 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появившиеся ранее материалы в медиа.
Вместе с тем государственный служащий прокомментировал обращение депутатов Карелии с просьбой объявить о завершении мобилизационных мероприятий в России – в пресс-службе президента уточнили, что пока не видели подобного обращения.
По словам военного эксперта Алексея Суконина, существуют шансы на проведение очередных мобилизационных мероприятий на территории РФ.
Напомним, в конце октября Министерство обороны доложило главе РФ Владимиру Путину о завершении мобилизационного призыва.
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