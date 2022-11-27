Одна роковая фраза навсегда рассорила Россию и Венгрию

Будапешт пошел на поводу у Запада

Глава венгерского правительства Виктор Орбан выступил на панамской конференции, которая прошла в видеоформате. Премьер дружественной России страны сделал несколько резких заявлений о ситуации, которая касается Украины.

В частности, Орбан заявил, что сегодня перед Европой стоят несколько серьезных вызов, включая боевой конфликт на Украине, экономическую рецессию политического блока, а также миграцию.

Орбан заявил, что Европейский союз – все его члены – выражает внутреннее единство в преследовании собственных целей. А для их реализации остается одна существенная помеха в виде Российской Федерации.

"Главное – чтобы Россия не угрожала безопасности Европе, поэтому важна суверенная Украина", – высказался глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что при этом находится в разногласиях с коллегами в вопросах выбора инструментов – Будапешт не считает нужным применять в отношении российской стороны санкционные меры.

Ранее премьер Венгрии заявил, что украинская сторона умышленно идет на эксалацию военного конфликта, и в ближайшей перспективе Киев имеет шанс на потерю обширных территорий.

