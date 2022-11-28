Макрон готовит месть Путину

Париж хочет отыграться за провалы в Африке

Глава правительства Армении Никол Пашинян отказался подписывать в ноябре декларацию ОДКБ по совместным мерам, нацеленным на оказание помощи со стороны членов организации Армении. Безусловно, ситуация выглядит для блока позорной, хотя и не чревата кризисом для самой организации, считает политолог Сергей Марков.

Эксперт уверен, что Никол заручился поддержкой Елисейского дворца, который, по его мнению, устраивает саботаж руками Еревана, чтобы развалить ОДКБ. Если Москва не желает вставать на сторону Армении против Азербайджана, у Пашиняна появляется повод взять прозападный курс, к которому тот давно тяготел.

Марков пояснил, что Франция является той страной, где проармянское лобби имеет самые сильные позиции – Париж же выступает основным "модератором" складывающейся ситуации. Макрон, к тому же, желает отыграться перед Кремлем за неудачи в Мали, ЦАР и Буркина-Фасо, которые вытеснили французов и вместе с ними все остатки напоминаний былого колониализма. Теперь Эммануэль рассчитывает выдавить оттуда русских, передает URA.ru.

Демарш Никола Пашиняна вряд ли каким-либо образом повлияет на ситуацию со среднеазиатскими членами блока – практически в том же режиме ОДКБ продолжит свою деятельность, так как основной приоритет сейчас заточен на подготовку вооруженных сил Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее Макрон попросил Пекин призвать Кремль к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что Китай обязан побудить РФ и Украину к переговорам.