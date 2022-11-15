Лидер собирается поговорить с главой РФ лично

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином на G20 сделал заявление по поводу российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники во французском правительстве.

Макрон попросил Си призвать главу России к дэескалации на Украине и возвращению за стол переговоров. Также президент Франции подчеркнул, что нужно усилить попытки побудить Москву и Киев к переговорному процессу – и Париж должен выступить посредником в этом вопросе, передает телеканал "360".

Подобное заявление о российском президенте можно расценивать как ответ французского лидера на послание Путина. Ранее глава России попросил президента Гвинеи передать Макрону его слова – по заявлению Эмбало, глава России просил его "крепко обнять его брата Макрона", отметив, что роль главы Франции в урегулировании украинского конфликта очень высокая.

Сам Макрон утверждает, что планирует после завершения G20 позвонить российскому президенту.